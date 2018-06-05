Бесплатные уроки езды на велосипеде организованы в Минске

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные уроки езды на велосипеде для людей всех возрастов снова организованы в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Команда Минского велосипедного общества возобновила регулярные занятия в велошколе. Обучение проходит по средам, четвергам и пятницам в парке им. Янки Купалы рядом с фонтаном с 18.00 до 20.00. Для посещения уроков нужно зарегистрироваться, само обучение бесплатное.

"Велошкола работает уже пятый сезон. Занятия ведут специально обученные инструкторы-волонтеры, которые не только дают практические навыки, но и знания правил дорожного движения. Как правило, чтобы научиться уверенно передвигаться на двухколесном транспорте, необходимо 3-5 занятий. Приезжать можно без собственного велосипеда - тренировочный выдадут на месте", - отметили в обществе.

Также велошколе требуются волонтеры, поэтому все желающие обучать других езде на велосипеде и обладающие соответствующими навыками, могут присоединиться к проекту.

Велошкола - это общественный некоммерческий проект Минского велосипедного общества, реализуемый с 2014 года, чтобы дать людям возможность научиться кататься на велосипеде с нуля. С 2017 года велошкола финансово поддерживается Европейским союзом по проекту "Городское велодвижение в Беларуси". В 2017 году в ней научились ездить на двухколесном велосипеде более 100 человек в возрасте от 9 до 83 лет.-0-