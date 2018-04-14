Безопасность на открытии H.O.G. Spring Challenge дополнительно обеспечат 20 мотоциклов подразделения УГАИ МВД "Стрела"

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность на открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge дополнительно будут обеспечивать 20 мотоциклов мотоподразделения УГАИ МВД "Стрела". Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника УГАИ МВД Александр Цегельник, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году на открытии H.O.G. Spring Challenge будет уделено особое внимание безопасности проезда мотоколонны. "В прошлом году мы закупили дополнительно 24 мотоцикла. Во всех регионах Беларуси созданы мотоподразделения. Такие подразделения Минской области и города Минска будут сопровождать 29 апреля мотоколонну по всей ее длине и на протяжении всего маршрута", - проинформировал Александр Цегельник.

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