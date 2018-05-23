Безопасности детей во время выпускных вечеров уделят особое внимание - Мингорисполком

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасности детей во время проведения выпускных вечеров уделят особое внимание, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все службы работают в усиленном режиме, создаются родительские дружины, которые помогают на дежурстве в учреждениях образования", - отметила Анна Рысевец.

Также она прокомментировала информацию о том, что в школах не разрешат детям покидать места проведения мероприятий. "Все заинтересованы в том, чтобы праздник состоялся. Руководители учреждений и управлений образования несут ответственность за каждого ребенка. Поэтому на этапе подготовки проводится разъяснительная работа и с родителями, и с детьми, чтобы они с пониманием отнеслись к мерам безопасности", - сказала специалист.

Вместе с тем Анна Рысевец отметила, что если выпускники в силу личных обстоятельств не захотят присутствовать до конца вечера, то родители, законные представители должны проинформировать классного руководителя, администрацию школы об этом и написать соответствующее заявление.

Выпускные вечера состоятся 9 июня с 21.00 на базе учреждений общего среднего образования, 17 школ проведут мероприятия в иных учреждениях социокультурной сферы. Время окончания мероприятий определяют учебные заведения самостоятельно по согласованию с районными администрациями (ориентировочно, это 4-6 часов утра), программа обсуждается с родительским комитетом. До 7 утра организовано дежурство сотрудников комитета по образованию Мингорисполкома, создаются штабы в районных администрациях. В усиленном режиме работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС.-0-