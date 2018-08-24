Безработные Минска смогут выбрать вакансию на трех мини-ярмарках 28-30 августа

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 28, 29 и 30 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат представители ОАО "Минскдрев" и ОАО "Птицефабрика "Дружба".

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители ООО "СибирДревЭкспорт", ООО "Кэментарис" и все того же ОАО "Птицефабрика "Дружба".

Наконец, 30 августа в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) состоится заключительная в этом месяце мини-ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие представители ОАО "Птицефабрика "Дружба", ОАО "Минскдрев".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела. Весь месяц еженедельно организовывались мини-ярмарки вакансий с большим количеством заинтересованных участников.-0-