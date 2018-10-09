Безработных в Барановичах обучат основам предпринимательской деятельности

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах желающим открыть свое дело безработным предлагают бесплатно пройти обучающий курс "Основы предпринимательской деятельности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

Обучение в течение одного месяца будет проходить на базе Барановичского государственного университета. Основная доля учебных часов приходится на бизнес-планирование. Также предусмотрены лекции по сопутствующим предметам, которые необходимы будущим предпринимателям. Среди лекторов - преподаватели БарГУ, юристы, работники налоговой и банковской сферы. По окончании курса слушатели должны будут написать бизнес-план по тому виду деятельности, которым они предполагают заниматься. Управление по труду гарантирует прошедшим обучение дальнейшее содействие в организации своего дела в сфере агроэкотуризма, предпринимательской или ремесленной деятельности.

Также открыт набор слушателей на четвертый квартал в группы для профессионального обучения в государственных учебных заведениях города. Безработным и молодежи предлагается на выбор полтора десятка востребованных на рынке труда специальностей: столяр-станочник, штукатур, плиточник, электромонтер, электрогазосварщик, продавец, контролер-кассир, визажист, мастера по маникюру и педикюру, повар, оператор ПЭВМ, швея, сборщик обуви. Во время обучения слушателям будет выплачиваться стипендия.

На 1 октября в Барановичах насчитывалось 1114 вакансий, в том числе 759 - для рабочих специальностей. За январь-сентябрь в службу занятости обратились 2,9 тыс. человек, из которых трудоустроены 2,2 тыс. В качестве безработных зарегистрировано 1742 горожанина, из них 1213 получили новое рабочее место. Уровень безработицы в Барановичах составляет 0,5% к экономически активному населению.-0-