3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Безвизовые туристы из 15 стран посетили Гродно и окрестности в новогодние праздники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Правом посетить без визы территорию парка "Августовский канал", в состав которой входит Гродно и территория Гродненского района, за минувшие выходные воспользовались около полутысячи иностранцев.

"Большинство из них (около 60%) - это граждане Литвы. Также в лидерах поляки и немцы. Кроме того, праздники в Гродно отмечали граждане Швеции, Франции, Испании, Чехии, Италии и других государств. Всего в регионе побывали туристы из 15 стран", - рассказали в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Там подчеркнули, что для посещения региона в ближайшие дни зарегистрировалось еще около сотни иностранцев.

Гродно и окрестности в 2017 году посетили свыше 50 тыс. безвизовых туристов. Однако теперь в регионе ожидают увеличение туристического потока. С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт. "Туристические фирмы были информированы об изменениях, нюансах приема гостей, поэтому работа с иностранными туристами велась в ритмичном режиме, неудобств у приезжих не возникало", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

С расширением безвизовой зоны дополнительный толчок к развитию получат производственный, экологический и медицинский виды туризма. Например, в безвизовую зону вошли курорт республиканского значения "Поречье", республиканский ландшафтный заказник "Озеры", санатории "Поречье" и "Озерный". А с увеличением срока пребывания до 10 дней туристы смогут получить более полный комплекс санаторных услуг. Работа по продвижению подобного рода туров уже началась.-0-