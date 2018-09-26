БГПУ проведет "Гарбузовы фэст" в Минском районе 29 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Гарбузовы фэст" Белорусского государственного педагогического университета пройдет на агробиостанции "Зеленое" (Минский район) 29 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Для участников фестиваля подготовлена насыщенная конкурсная и развлекательная программа. Они смогут принять участие в "Гарбузовых забаўках" и продемонстрировать, что же вырастили на собственном огороде, обменяться сезонной продукцией на "Дармарке". Также можно будет попробовать "Восеньскія прысмакі" из тыквы и других овощей и фруктов и "Замежныя пачастункі". Иностранные студенты предложат продегустировать и будут учить готовить блюда своей страны. Будет и "Пачастунак ад рэктарата" - каша из тыквы.

Состоится конкурс авангардного костюма "Залаты сілуэт", на площадке "Надзвычай незвычайна" будут ставиться эксперименты. Можно будет побывать на выставке изделий декоративно-прикладного искусства "Восеньскія дзівосы", посетить площадку ресурсного центра Green office, психологическую гостиную "Таямніцы душы".

За призовые места на фестивале поборются 11 студенческих команд девяти факультетов и двух институтов. "Гарбузовыя забаўкі" выиграет самая спортивная команда, "Восеньскія прысмакі" - команда с лучшим кулинарным блюдом. На выставке "Восеньскія дзівосы" будет выбрано лучшее изделие. По итогам презентации "Восень каляровая" жюри объявит лучший творческий номер, а по результатам взвешивания - самую тяжелую тыкву. По сумме баллов за все конкурсные задания будут определены победитель и призеры "Гарбузовага фэсту".

Ожидается, что осенний праздник посетят работники Министерства образования, а также сотрудники РНПЦ "Кардиология". Во время фестиваля будет работать площадка центра "Пульс восені", где расскажут о здоровом образе жизни, измерят давление. Это стало возможным в рамках совместного образовательно-оздоровительного проекта "Вместе - к здоровью нации!"

Автор идеи и инициатор проведения мероприятия - ректор университета Александр Жук.-0-