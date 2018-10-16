16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-делегация из Ивановской области России посетит Минск 22-26 октября, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Этот визит нацелен на поиск стратегических партнеров в Беларуси. В программе значится бизнес-форум, который пройдет 24 октября в Минске. Белорусские компании смогут бесплатно принять в нем участие. На форуме будет организована биржа деловых контактов, во время которой состоятся переговоры о сотрудничестве.

В составе делегации из Ивановской области производитель передового инновационного оборудования для электроэнергетических объектов ООО НПО "Цифровые измерительные трансформаторы", завод по производству продукции химической отрасли "Ивхимпром", швейное предприятие "Фабрика "Надежда". В переговорах также примет участие автономная некоммерческая организация "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ивановской области".-0-