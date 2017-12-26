26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Гродненской области в 2018 году гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Такое мнение, комментируя содержание основного финансового документа региона, журналистам высказал председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов был рассмотрен проект бюджета региона на 2018 год.

"Областной бюджет сформирован по консервативному сценарию прогноза развития региона. Обеспечено стопроцентное финансирование потребностей всех социальных сфер. Около 70% бюджета будет направлено на развитие систем образования и здравоохранения, социальное обеспечение, выплаты пенсий и пособий. Будет уделено внимание развитию промышленности, сельского хозяйства, торговли. Акцент также сделан на привлечение прямых иностранных инвестиций. Инвесторы создают новые предприятия, рабочие места, а это развитие не только социальной или экономической сферы, но и человеческого потенциала в целом", - отметил Игорь Жук.

Консолидированный бюджет Гродненской области на 2018 год утвержден с профицитом более Br17 млн и в расходной части составит свыше Br1,7 млрд. Профицит бюджета будет направлен на погашение облигационных займов, выпущенных местными исполнительными и распорядительными органами области. Основными доходными источниками будут подоходный налог, налог на добавленную стоимость, налоги на собственность, прибыль и др. Будет вестись работа и по увеличению вненалоговых поступлений.

Кроме того, во время сессии был рассмотрен вопрос о прогнозе социально-экономического развития Гродненской области в 2018 году. "Цели, стоящие перед регионом, напряженные, но реальные. Они потребуют конкретного вклада каждого работника и руководителя предприятий и организаций. В первую очередь внимание ориентировано на рост валового регионального продукта, увеличение экспорта товаров и услуг, развитие торговли и привлечение инвестиций", - отметил Игорь Жук. Он подчеркнул, что в центре внимания также вопросы создания рабочих мест, повышения зарплаты, проблемы местных дорог и функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.-0-