Бюджет Минской области на 2018 год утвержден с профицитом более Br12 млн

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Минской области на 2018 год утвержден с профицитом более чем в Br12 млн. Это предусмотрено решением Минского областного Совета депутатов №252 от 27 декабря 2017 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, прогнозируемые доходы бюджета области в текущем году превысят Br1,218 млрд, расходы - Br1,206 млрд. Профицит бюджета в размере более Br12 млн будет направлен на погашение ценных бумаг, эмитированных местными исполнительными и распорядительными органами, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов, а также другие статьи.

В консолидированные бюджеты районов и бюджет города Жодино в 2018 году из областного бюджета будут переданы межбюджетные трансферты. В консолидированные бюджеты районов и бюджет города Жодино в 2018 году из областного бюджета будут переданы межбюджетные трансферты. Так, передаваемые дотации составят более Br287 млн. Кроме того, предусмотрены субвенции в сумме свыше Br11 млн на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной деятельности.

Решением Миноблсовета в расходной части областного бюджета утверждено создание резервного фонда облисполкома в размере более Br8,1 млн. Кроме того, облисполкому предоставлено право принимать решения о передаче доходов и расходов областного бюджета районным бюджетам и бюджету города Жодино.

Главный финансовый документ года Минской области сохранил социальную направленность. Так, на здравоохранение будет направлено свыше Br120 млн, на нужды образования - почти Br100 млн, социальную политику - около Br74 млн. В частности, предусмотрены средства на помощь гражданам в обеспечении жильем, содействие занятости населения, социальную защиту и государственную молодежную политику. В расходной части бюджета на физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации предполагается направить более Br22,3 млн. На решение вопросов в сфере экономики будет затрачено более Br220,2 млн, на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство - свыше Br126,8 млн.

Решение Миноблсовета вступило в силу с 1 января 2018 года.-0-