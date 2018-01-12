Благотворительная акция "Любовь в подарок" пройдет в Минске в день памяти Александра Тихановича

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Любовь в подарок" пройдет в Минске 28 января в день памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича, сообщили БЕЛТА в продюсерском центре народных артистов Беларуси Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича "Профиартвидеон".

В холле ТРЦ "Галерея Минск" с 14.00 до 19.00 "вырастут" Деревья сердец. Авторы поделок-сердец - 300 жителей домов-интернатов Беларуси. Каждое из них содержит пожелание того, кто сделал это сердечко своими руками. У людей, волею судьбы по состоянию здоровья постоянно проживающих в специализированных домах-интернатах, очень простые мечты: книга, коробка конфет, музыкальный диск, набор для рисования, открытка с добрыми пожеланиями. Все неравнодушные могут помочь, оказать простое человеческое внимание, выполнив то или иное желание.

Все собранные в День памяти любимого артиста и человека с большим сердцем Александра Тихановича подарки для постояльцев домов-интернатов адресаты вместе с частичкой доброты и любви получат в праздник всех влюбленных, 14 февраля.

"Имя народного артиста Беларуси Александра Тихановича отзывается в каждом сердце не только звуками любимых песен или ассоциациями с главными вехами эстрадного искусства, но еще и удивительной, неподдельной, настоящей добротой. На протяжении жизни Александр Тиханович просто и искренне дарил себя, делился возможностями, оказывал поддержку практически каждому, кто обращался к нему с какой-либо просьбой. Помимо огромного творческого наследия, Александр Тиханович оставил всем знавшим его людям прекрасный пример милосердия, стремления к безусловной поддержке и любви к ближним", - отметили в продюсерском центре "Профиартвидеон". Вместе со своей супругой народной артисткой Беларуси Ядвигой Поплавской Александр Тиханович постоянно оказывал помощь людям с ограниченными возможностями, организовывал и принимал участие в сотнях благотворительных акций, в том числе по поддержке инвалидов и пожилых людей, помогал в приобретении медикаментов, медицинского оборудования, обеспечения ухода за тяжелобольными людьми.-0-