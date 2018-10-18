18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон в помощь детям-инвалидам и сиротам запустят в Минске в декабре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Решение о проведении этого мероприятия приняли на заседании Клуба деловых женщин Партизанского района, в котором также участвовали представители администрации района, профсоюзов и других общественных объединений.

Марафон предполагает вовлечение жителей района в деятельность по сбору средств и оказанию помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями, сиротам. Также пройдут благотворительные концерты, ярмарки, флешмобы и другие акции. Их участниками станут некоммерческие организации, общественные объединения, представители бизнес-структур, образовательные учреждения, творческие коллективы и др. Ученики воскресных школ подготовят к благотворительным ярмаркам поделки и сувениры. Средства от их продажи будут перечислены нуждающимся.

Как отметила председатель Партизанского районного города Минска объединения профсоюзов Светлана Купцова, активное участие в марафоне примут и профсоюзы. Традиционно в канун новогодних и рождественских праздников будет оказана благотворительная помощь детям-сиротам, инвалидам, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Представители профсоюзов посетят детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка и др.-0-