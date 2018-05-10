Благотворительный праздник в поддержку тяжелобольных детей проведут в Витебске

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Белый цветок" пройдет 20 мая у стен Свято-Успенского кафедрального собора Витебска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Витебскую епархию.

Для гостей мероприятия подготовят концерт, благотворительную ярмарку, игры, угощения и, конечно, сотни белых цветов. Организаторы приглашают мастеров и ремесленников принять участие в ярмарке, выставив на продажу изделия ручной работы. Все желающие также могут провести мастер-классы или пожертвовать свои поделки и сувениры. Изделия и материалы для поделок принимаются в лавке Свято-Георгиевского храма по адресу проспект Черняховского, 28/13.

Певцы, музыканты, танцоры и поэты могут поучаствовать в концертной программе. Организаторы мероприятия будут благодарны всем неравнодушным людям за творческие идеи по проведению праздника.

Собранные на празднике средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

Организатором акции выступает отдел социального служения и благотворительности Витебской епархии.-0-