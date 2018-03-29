Более 10 новых музеев появятся в Гродненской области в Год малой родины

29 марта, Щучин /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины в Гродненской области появятся более 10 новых музеев. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненской области разработан план мероприятий, посвященный Году малой родины. Предусматривает он и создание новых музеев.

"Это будут по-настоящему интересные для посещения объекты как для жителей области, так и для гостей региона. Например, в областном центре появится музей леса. Разместится он в старинном доме бывшей лесной администрации в центре города", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в Год малой родины продолжится восстановление и реставрация значимых историко-архитектурных памятников.

Продолжатся масштабные работы на Старом замке в Гродно, а также на замках в Новогрудке, Крево, Гольшанах, Лиде. Планируется, что в течение 2018 года можно будет увидеть первые результаты реставрации дворца в Святске в Гродненском районе.

"В Год малой родины нас ожидают и несколько ярких событий, юбилеев. Гродно отметит 890-летие, Зельве исполняется 760 лет, 550-летний юбилей отметит Островец, 520 лет - Дятлово. Нам необходимо воспользоваться этими датами, мобилизовать силы, чтобы преобразить свои города к праздникам", - заявил Владимир Кравцов. Гродно в начале июня примет Фестиваль национальных культур, немало интересных фестивалей проходят и в районах: Ивье отмечает праздник помидора, Сморгонь - фестиваль баранок.

"Важно в этот год плотнее заняться благоустройством населенных пунктов. Каждый из нас должен помнить место, где родился, вырос, и приложить силы к развитию малой родины", - подчеркнул Владимир Кравцов.-0-