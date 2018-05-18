Более 100 мероприятий проведет актив БРПО Гомельской области по случаю Дня пионерской дружбы

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 100 мероприятий проведет актив Белорусской республиканской пионерской организации Гомельской области по случаю Дня пионерской дружбы, который отмечается 19 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации БРПО Артем Карпенко.

По традиции мероприятия начнутся пионерскими линейками. Программа включает также торжественные собрания, квесты, концерты, выставки, акции, работу интерактивных площадок, литературные конкурсы и конкурсы рисунков и фото, посвященные Году малой родины, и, конечно же, пионерские костры с задушевными дружескими беседами и песнями под гитару.

По словам собеседника, массу сюрпризов и интересных событий по случаю Дня пионерской дружбы подготовила каждая дружина области. Так, в Жлобинском районе пройдет парад пионерских дружин, ребят помладше ожидает игра "Суперпятиклашка" и квест "Жить по-пионерски". В Мозырском районе более 300 участников соберет пионерский слет, а в Советском районе Гомеля организуют праздник-ассорти "Хоровод пионерской дружбы".

В эти дни в регионе проходят торжественные церемонии приема ребят в октябрята и пионеры. "Октябрята, которые в течение года показали высокие результаты в учебе и общественной деятельности, произнесут торжественное обещание перед своими друзьями, а почетные гости повяжут им пионерские галстуки. Стать пионером в такой день особо почетно для каждого октябренка", - отметил Артем Карпенко. Лучшие октябрята, пионеры и взрослые лидеры будут награждены дипломами за активную работу по популяризации пионерского движения в области.

Пионерская организация Гомельском регионе включает свыше 100 тыс. пионеров и октябрят, объединенных в более 500 дружин.-0-