29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 золотых и серебряных свадеб торжественно отпраздновали в Минской области в 2017 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении юстиции Миноблисполкома.

Так, отделами ЗАГС и сельскими (поселковыми) исполнительными комитетами проведено 70 золотых и 56 серебряных юбилейных дат совместной жизни. В целом за минувший год органы ЗАГС в торжественной обстановке зарегистрировали 445 рождений и 4069 браков.

Как отметили в главном управлении, в 2017 году органами ЗАГС в Минской области зарегистрировано 47820 актов гражданского состояния (о рождении; о заключении брака; об установлении отцовства; о перемене фамилии, собственного имени, отчества; об усыновлении (удочерении); о расторжении брака; о смерти). За год составлено 906 заключений о внесении изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского состояния, в 42 случаях было отказано в осуществлении такой процедуры, восстановлено 60 записей (в том числе о рождении - 59), аннулировано девять записей. Отделами ЗАГС и архивом органов выдано и выслано 8653 повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

За осуществление административных процедур в 2017 году было взыскано государственной пошлины в сумме более Br538 тыс., платы за оказание дополнительных платных услуг - более Br203 тыс.-0-