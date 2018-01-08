Более 110 тыс. участников и зрителей собрали в Минске новогодние мероприятия

8 января, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Более 110 тыс. участников и зрителей собрали мероприятия, посвященные празднованию Нового года, сообщил сегодня начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце декабря - начале января в городе прошли представления для детей, спортивные соревнования, спектакли, реализованы культурные проекты. Одним из основных событий стало театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие более 800 сказочных персонажей. Кроме того, на территории Верхнего города у городской Ратуши с 25 декабря по 5 января состоялись представления "Новогодние приключения в стране волшебства".

С 15 декабря на Октябрьской площади и у Дворца спорта развернулась ярмарка "Калядны кiрмаш". Торговые ряды продолжат свою работу до 15 января. Большое количество мероприятий включала в себя также акция "Наши дети". В частности, 27 декабря был организован праздник для юных минчан в Белгосцирке.

В новогоднюю ночь народные гуляния развернулись у Дворца спорта и на 22 площадках в районах. Зрители смогли увидеть пиротехническое шоу продолжительностью 15 минут. В концертах были задействованы творческие коллективы республики, популярные белорусские эстрадные исполнители.-0-