Более 1,3 тыс. многодетных семей в Гомельской области смогут улучшить жилищные условия в этом году

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. многодетных семей в Гомельской области смогут улучшить жилищные условия в нынешнем году. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Андрей Барановский на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Андрея Барановского, в регионе на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 4962 многодетные семьи. "В этом году 1335 семей получат новое комфортабельное жилье, - сказал он. - В рамках реализации указа №240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений" в регионе на 2018 год предусмотрено выделение кредитных ресурсов в сумме порядка Br65 млн. С использованием кредитных ресурсов банков планируется возвести 22 многоэтажных дома общей площадью более 108 тыс. кв.м".

В целом в области в течение года планируют построить свыше 507 тыс. кв.м жилья. В январе-апреле введено 32% от годового задания, с господдержкой - 33,7% от плана на год.

В структуре ввода жилья 169,1 тыс. кв.м занимает индивидуальное жилищное строительство, почти 50 тыс. кв.м - социальное и арендное жилье. "Также на этот год запланировано строительство 26 многоквартирных жилых домов общей площадью 127,7 тыс. кв.м (или 2052 квартиры), которое осуществляется долевым способом на коммерческой основе", - прокомментировал председатель комитета по архитектуре и строительству. В январе-марте введены в эксплуатацию 9 таких домов (881 квартира). Наибольшие объемы строительства коммерческого жилья - в областном центре, Мозырском, Гомельском районах.

Как отметил Андрей Барановский, в регионе постоянно ведется работа по сдерживанию роста стоимости строительства жилья. По его словам, это достигается за счет максимального применения при строительстве отечественных материалов, снижения затрат подрядных организаций и т.д. "Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилых домов, введенных в I квартале этого года в Гомельской области, составляет (без индивидуальных застройщиков) Br818, с использованием господдержки - Br658. Это один из лучших показателей в стране", - подчеркнул Андрей Барановский.-0-