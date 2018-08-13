Более 13 тыс. семей в Гродненской области получат матпомощь во время акции "Соберем детей в школу"

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 13,5 тыс. семей в Гродненской области получат материальную помощь к учебному году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Ежегодная акция "Соберем детей в школу" направлена на оказание помощи детям из многодетных, малообеспеченных, приемных и опекунских семей, а также детям, находящимся в социально опасном положении. "В Гродненской области помощь будет оказана более чем 13 тыс. семей, в которых воспитываются свыше 25 тыс. школьников. Выплаты идут во всех районах области", - отметили в главном управлении образования.

Завершить акцию планируется до 17 августа. В настоящее время за счет бюджетных и спонсорских средств, государственной адресной социальной помощи выплачено более Br734 тыс.

В 2017 году в Гродненской области матпомощь на сумму свыше Br1,8 млн получили около 35 тыс. детей из более 18 тыс. семей (100% от запланированного количества).-0-