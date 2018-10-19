Более 15 тыс. деревьев высадят в Минске до конца года

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 15 тыс. деревьев планируется посадить в Минске до зимы, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала года в городе высажено 26 тыс. деревьев и 56,9 тыс. кустарников, в том числе за время осеннего месячника - 2,4 тыс. деревьев и 28,6 тыс. кустарников. Основные работы направлены на озеленение МКАД, пр. Победителей, участков вблизи улично-дорожной сети.

Также на зеленых зонах заложены новые аллеи - в честь 100-летия белорусского уголовного розыска в Лошицком усадебно-парковом комплексе, 100-летия комсомольского движения в парке Победы, аллея Матери на территории родильного дома №5 и др.

Посадочным материалом городские службы обеспечивает питомник "Бровки", где подготовлено к реализации около 20 тыс. саженцев и 45 тыс. кустарников. Массовые посадки начнутся после листопада, в том числе запланированы акции с участием горожан. Предусмотрена высадка лесных культур в Минском лесопарковом хозяйстве.-0-