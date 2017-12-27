Более 1,5 тыс. юных минчан собрал благотворительный новогодний праздник в Белгосцирке

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. юных минчан приняли участие в благотворительном новогоднем празднике в Белгосцирке, передает корреспондент БЕЛТА.
Среди приглашенных на представление - победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в многодетных, опекунских семьях.
Также традиционно на главную городскую елку приезжают школьники белорусскоязычной гимназии им. Франциска Скорины из Вильнюса и ребята из пограничной заставы, расположенной под Брестом, воспитанники Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища.
С наступающим праздником всех собравшихся поздравил заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. Он отметил, что нынешний год был богат событиями, в столице строились новые детские сады, школы, спортивные объекты.
Новогодний праздник в цирке проходит во время благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 11 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-
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