Более 15 тыс. велосипедистов выйдут на старт велокарнавала "Viva Ровар" в Минске

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске пройдет традиционный велокарнавал "Viva Ровар". Заявки на участие подали более 15 тыс. велосипедистов, передает корреспондент БЕЛТА.
Сбор участников начнется сегодня в 13.30 у парка Победы, а старт велопробегу будет дан в 15.00 у стелы "Минск город-герой". Энтузиасты велодвижения проедут по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно. После окончания велопробега в парке Победы пройдет фестиваль с лотереей, в которой разыграют 3 велосипеда. Организаторы обещают интересный музыкальный состав: Руслан Алехно, Александр Солодуха, J:Mors, российская группа "Север17". Свою постановку зрителям представит народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.
На велокарнавале будут специальные послы - именитые белорусские велогонщики, которые традиционно участвуют в акции: Наталья Цилинская, Евгений Гутарович и Евгений Королек. По традиции, на праздник заглянут представители дипломатического корпуса иностранных государств.
Организаторами сегодняшнего велофестиваля являются "Минское велосипедное общество" и "Велосипедный клуб "Минск", Мингорисполком, Министерство спорта и туризма, Белорусская федерация велоспорта.-0-
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