Более 150 детей участвуют в фольклорном фестивале "Святло Каляднай зоркі" в Гомеле

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 150 школьников принимают участие в конкурсной программе второго открытого фестиваля детских фольклорных коллективов учреждений образования "Святло Каляднай зоркі" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит на базе средней школы №30. В нем задействованы учащиеся учреждений общего среднего образования и учреждений дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 8 до 16 лет.

Конкурсная программа фестиваля предусматривает состязание в двух номинациях - музыкальной и интеллектуальной. В первой свои умения демонстрируют инструментальные и вокальные ансамбли, исполняющие композиции рождественской тематики. Свои интеллектуальные способности учащиеся смогут проявить во время игры-викторины "Святое Ражство - радасць прынясло". Победители фестиваля будут награждены дипломами I, II и III степеней.

Программой конкурса также предусмотрена работа творческих лабораторий и мастер-классов, посещение филиала Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова, Фабрики художественных изделий.

Организатором фестиваля выступает средняя школа №30 при участии Гомельского горисполкома. Целью мероприятия является создание условий для поддержки и развития творческого потенциала учащихся, формирования художественно-эстетического отношения к окружающему миру, духовно-нравственным и культурным ценностям, а также содействие взаимному обмену художественным опытом и творческими достижениями между учащимися и педагогами, изучение и развитие православных традиций народного музыкального творчества, возрождение истоков народной культуры, пропаганда художественного культурного наследия, поддержка детских фольклорных коллективов, сохраняющих культурные традиции в народном искусстве.-0-

Фото Сергея Холодилина.