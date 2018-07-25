Более 1,8 тыс. человек подали заявки на премьерные "лежачие" сеансы в Минском планетарии

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,8 тыс. человек изъявили желание посмотреть захватывающие фильмы о звездах в Минском планетарии, лежа на ортопедических кроватях, которые сегодня установили в зале. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий планетарием Александр Микулич, передает корреспондент БЕЛТА.

Необычный подарок планетарию сделала компания Vegas - два ортопедических матраса заняли центральное место в зрительном зале среди остальной сотни сидячих мест.

"Установить лежачие места в планетарии - отличная идея. Потому что смотреть полнокупольное кино - это то же самое, что смотреть на звездное небо. Нужно поднять голову вверх. С позиции лежа смотреть удобнее, тем более на ортопедическом матрасе", - прокомментировал Александр Микулич.

Первыми оценивают удобство посетители бесплатной вечеринки сегодня, ради которой специально продлен режим работы учреждения. С обеда и до полуночи длятся сеансы. На экране с изображением в 360 градусов показывают самые зрелищные сферические фильмы из коллекции: "Темная материя", "Майя. Наблюдение Вселенной" и "Черные дыры". В перерывах между показами гости могут слушать музыку - лаундж от диджеев.

Вход на премьерные показы - по предварительной регистрации. Поскольку количество мест в зале ограничено, а желающих зарегистрировалось очень много, все они не успеют посетить сеансы сегодня. Но каждый получит письмо, дающее право бесплатного посещения планетария в ближайшие дни.

По словам Александра Микулича, ортопедические места будут использоваться как минимум до сентября, чтобы оценить их востребованность на стандартных сеансах сферического кино. В дальнейшем администрация решит, использовать ли их на регулярной основе либо в контексте мероприятий и проектов. Также в Минском планетарии действует предложение "Небо на двоих", и заведующий рассчитывает, что именно для данной услуги лежачие места будут пользоваться особым спросом. Кроме того, новшество позволит планетарию принимать у себя людей с ограниченными возможностями, которые прежде не могли смотреть сферические фильмы в сидячем положении с поднятой головой.-0-