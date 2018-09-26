Свыше 2 тыс. брошенных авто выявили в Минске

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. неэксплуатируемых автомобилей выявили в Минске в текущем году, сообщила журналистам начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовых территорий ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич в пресс-центре БЕЛТА.
Почти 1 тыс. машин собственники привели в порядок, некоторые отправлены на утилизацию. Специалисты продолжают оформление необходимых документов для эвакуации брошенных авто. На контроле находятся более 1 тыс. единиц автохлама, ведется поиск хозяев машин.
Согласно законодательству, все владельцы брошенных авто получают извещение о необходимости в течение 30 дней переместить транспортное средство на охраняемую стоянку, привести в надлежащее состояние либо утилизировать. Если собственник не объявился, службы ЖКХ имеют право в принудительном порядке перевезти автохлам на охраняемую стоянку. Там брошенный автомобиль может находиться до трех месяцев, затем он признается бесхозным и уничтожается. Оплатить расходы по его эвакуации и хранению придется владельцу.-0-
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