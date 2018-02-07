Более 2 тыс. человек получили работу на новых предприятиях и производствах Витебска в 2017 году

7 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске на новых предприятиях и производствах в 2017 году получили работу 2 275 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском горисполкоме.

Наибольшее количество рабочих мест создано на обувном предприятии "Белвест", на производствах которого трудоустроено 120 человек. Около 100 новых вакансий заполнено в ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт", 85 человек получили работу в ООО "Модерн-Экспо". По несколько десятков рабочих мест создано в ОАО "Веста" и "Витебский мясокомбинат", а также в ООО "ПанакумсГрупп", "Гранд-партнер", "Полишелк", "ЛАЦИТ - Лаборатория цифровых технологий", "Арена-пицца", на частном предприятии "АльтезаГранд" и др.

Если говорить об общей ситуации на рынке труда, то на начало года безработными в городе числились 1 117 человек. В свою очередь наниматели предоставили в службу занятости информацию о 1 154 вакантных местах. Рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составляют около 70% от общего количества вакансий. В областном центре остается спрос на продавцов, швей, сборщиков обуви, слесарей-ремонтников, электромонтеров, водителей, каменщиков. Требуются медицинские сестры, врачи, инженеры различного профиля. При этом наименее востребованы на рынке труда Витебска делопроизводители, инспекторы по кадрам, секретари, техники-технологи, лифтеры, учителя, экономисты, юристы.-0-