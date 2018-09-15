15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 25 новых кормоуборочных комбайнов отправятся в хозяйства Гомельской области в ближайшие дни, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Владимир Кулыгин.

Средства на обновление парка мехдворов предприятий АПК региона выделены из областного бюджета. Всего приобретено в лизинг 26 комбайнов производства холдинга "Гомсельмаш".

Первая партия из 9 кормоуборочных комбайнов "Палессе" утром 15 сентября отправилась в хозяйства Брагинского, Буда-Кошелевского, Ветковского, Добрушского, Жлобинского и Мозырского районов. В разгар уборки кукурузы на силос это ощутимая поддержка для аграриев.

По словам Владимира Кулыгина, высокопроизводительные машины станут подспорьем в тех хозяйствах, где значительно превышен средний показатель нагрузки на кормоуборочную технику (более 360 га на один комбайн).

В течение недели приступят к уборке кукурузы и остальные корабли полей.-0-