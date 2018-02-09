9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. деревьев и кустарников высадят в населенных пунктах Гомельской области в 2018 году, сообщил сегодня журналистам председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе разработан план по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Документом предусмотрено, что в городах и сельской местности области в этом году высадят более 19 тыс. деревьев, 6,9 тыс. кустарников, обустроят более 21 га газонов. Породы деревьев будут выбираться с учетом специфики местности, транспортной нагрузки и т.д. В прошлом году в населенных пунктах региона высадили почти 15 тыс. деревьев, примерно столько же кустарников.

Запланированы также масштабные лесовосстановительные работы.

Председатель комитета отметил, что в регионе осуществляют постоянный мониторинг объектов растительного мира. Специалисты проверяют фитосанитарное состояние посадок, и если выявляются растения с симптомами повреждения, болезнями, то они подлежат удалению. К примеру, в Гомеле в 2017 году специализированные организации (государственное предприятие "Красная гвоздика" и ОАО "Кирмаш") провели 426 обследований объектов растительного мира, по результатам которых 1 720 деревьев были признаны опасными и удалены.

"Пораженные различными болезнями деревья представляют опасность и жизни людей, и сохранности имущества, особенно во время стихии, силу которой порой сложно предугадать, - акцентировал внимание заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Новик. - Поэтому гражданам всегда стоит думать о своей безопасности". Он напомнил, что во время снегопада, обрушившегося на Гомельскую область 3-4 февраля, из-за падения деревьев были повреждены 13 автомобилей. "Таких случаев могло бы быть значительно больше, если бы не проводимая в регионе упредительная работа по выявлению потенциально опасных деревьев", - резюмировал Сергей Новик.-0-