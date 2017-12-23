Более 350 детей из Беларуси, Латвии и России приедут в Гомельскую область на "Елки мира"

23 декабря, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. "Елки мира" - традиционные новогодние встречи школьников разных стран, которые проводит Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира, 22-28 декабря соберут более 350 детей из Беларуси, Латвии и России. Об этом сообщил БЕЛТА председатель областного отделения фонда Тимофей Глушаков.

В нынешнем году интернациональные "Елки мира" запланировано провести в Гомеле, Чечерске, Калинковичах и Речице. Сегодня в средней школе №27 областного центра будут встречать гостей из областного Дома творчества Брянска и учащихся одной из школ Санкт-Петербурга.

Программа подобных встреч включает поздравление от организаторов и гостей, театрализованное новогоднее представление и бал-маскарад, вручение учащимся подарков от Фонда мира.

По словам Тимофея Глушакова, главная цель мероприятий - расширение миротворческих связей, обмен опытом и сотрудничество учреждений образования, укрепление дружбы между молодыми людьми из государств ближнего и дальнего зарубежья.-0-