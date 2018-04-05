Более 4% платежей в бюджет Минской области взыскано в принудительном порядке

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговыми органами Минской области в январе-феврале 2018 года в принудительном порядке взыскано свыше Br19,6 млн в счет погашения задолженности по платежам в бюджет, сообщил БЕЛТА заместитель начальника инспекции МНС по Минской области Юрий Коновалов.

Удельный вес указанных платежей в общей сумме поступлений в бюджет Минской области составил 4,1%.

В том числе взыскано со счетов должников и их электронных кошельков Br5560,4 тыс., дебиторской задолженности - Br13845,4 тыс., изъято наличных денежных средств из касс должников - Br188,5 тыс. От реализации имущества, обращенного в доход государства, поступило Br22,2 тыс.-0-