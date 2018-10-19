Более 400 юных интеллектуалов соберет международный турнир в Гомеле

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый международный турнир для школьных команд "Большая перемена" пройдет в Гомеле 27-28 октября, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельского городского Совета депутатов, директор СШ №11 Гомеля Наталья Литвинова.

Нынешний турнир станет уже 12-м и пройдет на базе Белорусского государственного университета транспорта. За награды посоревнуются школьники из Беларуси, России, Украины - всего свыше 60 команд, которые объединят более 400 участников.

На протяжении двух дней юные интеллектуалы будут соревноваться в "Своей игре", "Брейн-ринге", "Что? Где? Когда?". Лучших определят в двух возрастных категориях - среди ювеналов (учащиеся до 9-го класса включительно) и юниоров (старшие школьники, 10-11-е классы).

Помимо интеллектуальных состязаний, ребят ожидают экскурсии по Гомелю, вечер дружбы, познавательная программа.

Первый турнир "Большая перемена" прошел в 2008 году. В 2010 году он приобрел статус республиканского, в 2011 году - открытого международного. Турнир является этапом Большого кубка Беларуси, который проводится республиканским общественным объединением "Белорусская лига интеллектуальных команд". В этом году он получил лицензию Международной ассоциации клубов интеллектуальных игр. Турнир проводится под эгидой Гомельского городского Совета депутатов, главного управления образования Гомельского облисполкома, в оргкомитет входят средние школы №11 и №61 областного центра, поддержку оказывают общественные объединения и организации.-0-