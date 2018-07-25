Более 500 гомельчан вышли на старт благотворительного забега в помощь детям

25 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле более 500 человек вышли сегодня на старт благотворительного забега акции "Бегущие города" проекта #velcombegom в помощь детям, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители Гомельской области стали первыми участниками акции, реализуемой по инициативе компании velcom и Министерства здравоохранения. В регионе присоединиться к проекту можно по 29 июля. Сегодня же более 500 человек поддержали акцию, выйдя на старт благотворительного забега.

Среди участников - представители трудовых коллективов, школьники, студенты, опытные бегуны и просто небезразличные жители региона. К примеру, команда Гомельского государственного медуниверситета включала несколько десятков человек. Среди них - студент четвертого курса Александр Богданович. "К подобной акции присоединился впервые. О ее проведении узнал в профкоме и решил участвовать в забеге. Считаю своим долгом поддержать детей, которые нуждаются в помощи", - отметил в беседе с корреспондентом БЕЛТА студент.

В Гомельской области участники акции смогут внести свой вклад в помощь Гомельскому областному детскому центру медицинской реабилитации "Верасок". Здесь проходят лечение, реабилитацию дети от 3 до 16 лет с психическими расстройствами и заболеваниями органов дыхания. "Реабилитация таких пациентов требует больших усилий, времени и финансовых средств", - акцентировал внимание главный врач центра Сергей Смирнов. Он выразил уверенность, что способность белорусов сопереживать, готовность объединяться, чтобы помочь тем, кому это необходимо, дадут положительный результат. Также главврач поблагодарил участников забега за неравнодушие к проблемам детей и добавил, что полученные во время акции средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и улучшение условий пребывания в центре. К слову, 12 сотрудников учреждения сегодня также вышли на старт благотворительного забега.

Некоторые же из жителей региона подключились к акции с самого начала ее проведения - с 23 июля. Они выходят на пробежки со смартфоном и включают любое мобильное фитнес-приложение, а затем делают публикации в социальных сетях, указывая результат и сопровождая его хештегами #velcombegom #gomel. "С момента объявления акции гомельчане уже преодолели более 1 тыс. км. Это отличный старт. Плюс к этому добавятся результаты благотворительного забега. Мы призываем всех жителей области участвовать в акции, чтобы пробежать как можно больше "километров добра", - сказал начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Николай Бределев.

Перед началом благотворительного забега все желающие могли измерить давление, сделать снимок в фотозоне, подготовиться на разминке. Дистанция была определена в 1 км. Однако, преодолев круг, многие не прекращали гонку. В их числе и Юрий Глебец. В свои 64 года он постоянный участник забегов, марафонов. "У данной инициативы очень благородная цель - помочь больным ребятишкам. Конечно, остаться в стороне я не мог. В общую копилку нашей области я уже добавил более 30 км", - признался опытный бегун.

Вслед за Гомельской к акции подключатся и другие области. В каждой из них благотворительный марафон будет длиться 7 дней. Так, с 30 июля акция будет проходить в Бресте, затем на очереди - Витебск, Гродно и т.д. Итоги, а точнее, километры, которые за это время пробегут жители регионов, подсчитают в сентябре. Тогда же и определят суммы, которые будут направлены в то или иное учреждение.

Проект #velcombegom - это благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. В результате финансовую поддержку уже получили Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов (в 2015-м), Ивенецкая школа-интернат для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата (2016), специализированные интернаты в Речице и Осиповичах (2016), Республиканская детская больница медицинской реабилитации (2017) и др.-0-