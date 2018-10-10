Более 500 юных спасателей-пожарных Гомельской области соберет турнир по пейнтболу

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 юных спасателей-пожарных соберет 10-12 октября в Гомеле праздник, посвященный дню основания Белорусской общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП), сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС.

Наиболее активных представителей областного, городского и районных отделений БМООСП со всех уголков региона, а также представителей образования, активно участвующих в деятельности организации, ждут в Городском центре культуры Гомеля. Гостям представят презентационные обучающие площадки "Равный обучает равного", подготовленные членами БМООСП, площадку Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси, а также ГАИ и Красного креста. На торжественной церемонии наградят самых активных членов организации и представителей сферы образования. Не забудут и мам юных спасателей-пожарных.

А турнир по пейнтболу пройдет в центре отдыха "Боровая" (Гомельский район). В увлекательной игре сразятся команды членов Гомельского областного отделения БМООСП и воспитанников Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларусь.

Предусмотрена и танцевальная программа. На нижнем танцполе центра культуры в Гомеле состоится "Осенний бал", который откроет вальс в исполнении юных спасателей средней школы № 21 Гомеля. Особенность этого бала в том, что вместо пышных нарядов на его участниках будет специальная форма, отражающая их деятельность. Здесь же пройдет конкурсная программа на тему безопасности.

Как уточнили в областном управлении МЧС, мероприятия пройдут во время республиканской акции "Молодежь за безопасность".-0-