22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 500 операций на открытом сердце провели гродненские кардиохирурги в 2017 году. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Отмечалось, что сегодня по уровню организации помощи гродненский центр - один из лучших в стране. За год здесь проходят лечение более 6 тыс. человек - это пациенты с наиболее тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. Причем это не только жители Гродно и области, все чаще за помощью обращаются иностранные граждане.

"Критерием оценки нашей работы является и объем хирургических вмешательств. Мы достигли высокого уровня - свыше 500 операций на открытом сердце. Также важен результат проведенного лечения. Низкий процент послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности сопоставим с аналогичным в лучших клиниках Европы", - заявил Андрей Янушко. В центре расширяется спектр проводимых кардиохирургических вмешательств, внедряются новые методики.

Методика мини-инвазивной кардиохирургии позволяет выполнять операции на сердце из минимально возможных разрезов. "После таких операций пациенты быстрее восстанавливаются, проводят меньше времени на больничном, раньше выходят на работу и адаптируются к нормальной жизни", - отметил Андрей Янушко. Именно мини-инвазивная кардиохирургия привлекает все большее количество иностранных пациентов.

Оказание экстренной помощи при остром инфаркте миокарда - одно из важнейших направлений работы кардиоцентра. Вовремя оказанная помощь позволяет значительно уменьшить последствия инфаркта. "Но здесь очень важно правило "золотого часа" - время от развития болевого синдрома до момента открытия коронарной артерии. Поэтому хочу обратиться ко всем: крайне важно, если заболело сердце, сразу вызвать скорую помощь, чтобы у врачей было время для снижения риска инфаркта миокарда и возможного его предотвращения", - добавил Андрей Янушко. Всего за 2017 год пролечено свыше 800 пациентов с таким диагнозом.

Успешно в центре лечат нарушения ритма и проводимости сердца. Ежегодно имплантируется более 300 электрокардиостимуляторов.-0-