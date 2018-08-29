Более 600 магазинов и ресторанов задействуют в выездной торговле в Минске на День города

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 магазинов, кафе и ресторанов обеспечат торговое обслуживание на День города, сообщил сегодня начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло, передает корреспондент БЕЛТА.

Будут работать фуд-корты, торговые ряды в зонах проведения праздничных мероприятий. Основные площадки развернутся вдоль проспекта Победителей от Верхнего города до парка Победы.

/Будет дополнено/.-0-