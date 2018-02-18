Более 6,5 тыс. наблюдателей работают на местных выборах в Гомельской области

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 6,5 тыс. наблюдателей работают на выборах в местные Советы депутатов в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном избиркоме.

В Гомельской области зарегистрировано 6 тыс. 533 наблюдателя, в том числе 598 человек от политических партий и 5 тыс. 88 от общественных объединений.

Среди политических партий наибольшую активность проявили члены Коммунистической партии Беларуси и Республиканской партии труда и справедливости - по 314 и 209 человек соответственно. От общественных объединений самый высокий процент наблюдателей зафиксирован от Федерации профсоюзов Беларуси и БРСМ (в среднем по 24%). От РОО "Белая Русь" аккредитовано 946 человек, от Белорусского союза женщин - 592, Белорусского общественного объединения ветеранов - 509 человек.

В беседе с корреспондентом БЕЛТА наблюдатель на избирательном участке №22 Гомеля от Белорусского союза женщин Татьяна Каморникова отметила: "Присутствую здесь с первого дня досрочного голосования. Все проходит на высочайшем уровне, видно, что проделана огромная подготовительная работа. Нарушений не зарегистрировано. Радует активность избирателей, как в дни досрочного голосования, так и сегодня".

Татьяна Каморникова считает, что к выборам следует активнее привлекать молодежь, поскольку именно от них зависит будущее. "Участие в выборах молодых людей является показателем не только ответственности перед государством, но и зрелости человека", - резюмировала наблюдатель.-0-