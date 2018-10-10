Более 68,6 тыс. юных минчан оздоровились в летних лагерях

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 68,6 тыс. юных минчан прошли оздоровление в летних лагерях. Об этом сообщил начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Валерий Нафранович сегодня на конференции по итогам летнего оздоровления детей столицы, передает корреспондент БЕЛТА.
"В лагерях различных типов оздоровлено свыше 68,6 тыс. детей, что составило 101% от плана на летний сезон. В том числе в лагерях с круглосуточный пребыванием - около 40,8 тыс., с дневным - 27,85 тыс. Впервые мы добились того, что процент детей, оздоровившихся в загородных лагерях, выше, чем воспитанников дневных учреждений", - сказал Валерий Нафранович.
Юных минчан этим летом принимали 770 лагерей, в том числе стационарных - 32, палаточных - 200, с дневным пребыванием - 512, еще 26 разместились на арендованных базах.
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