Более 700 участников соберет конкурс "Не стареют душой ветераны" в Витебской области

19 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 700 человек примут участие в конкурсе "Не стареют душой ветераны" в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Областной конкурс клубов "Ветеран" и ветеранских творческих коллективов посвящен 80-летию образования Витебской области. Участникам предстоит состязаться в номинациях "Хоровое пение", "Вокальный ансамбль", "Сольное пение", "Музыкально-инструментальное исполнение", "Хореграфическое искусство", "Театральное искусство" и "Художественное слово". Победители будут отмечены почетными грамотами, ценными призами, а также получат право представить регион в финальных мероприятиях Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов, которые состоятся в мае в Минске.

В Витебской области с учетом массовости мероприятия конкурса разделен на зональные туры. Первый состоялся 17 марта в Миорах и собрал около 300 человек из 11 ближайших районов и Новополоцка. "Жюри положительно оценило, что в Год малой родины многие участники посвятили свои выступления именно этой теме, исполнив произведения, посвященные своим родным городам, своему краю", - отметили в центре.

Следующие туры конкурса пройдут 21 марта в Витебске и 24 марта в Городке. Общие итоги и победители областного конкурса будут озвучены после их завершения.-0-