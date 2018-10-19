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Более 7,5 тыс. жителей Гомельской области присоединятся к акции "Чистый лес"

Регионы 19.10.2018 | 09:40
Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия республиканской акции "Чистый лес", которая пройдет 20 октября, соберут более 7,5 тыс. жителей Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Елена Потапова.

Свою лепту в наведение порядка в лесном фонде внесут не только работники отрасли, предприятий и организаций, молодежь, но и неравнодушные гомельчане. Жители сельской местности займутся благоустройством прилегающей к населенным пунктам и садоводческим товариществам территории лесов.

"Радует, что с каждым годом растет интерес граждан к акции, она становится все более масштабной и массовой. Все больше людей откликаются на призыв, интересуются, как присоединиться к ней", - отметила Елена Потапова. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество или лесхоз и сказать, что готовы помочь в наведении порядка. Лесхозы предоставят необходимый инвентарь.

В этом году работы развернутся более чем на 400 участках. Планируется очистить от мусора и захламленности придорожные полосы, места отдыха и другие территории. "Особое внимание уделим наведению порядка вблизи мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятных мест, расположенных в лесных массивах. В регионе более 40 таких мест", - сообщила Елена Потапенко.

Акция "Чистый лес" - ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Ее основная цель - привлечь внимание широкой общественности к необходимости бережного отношения к лесу.

Площадь лесного фонда в Гомельской области составляет 2,2 млн га, лесистость - 45%. На одного жителя области приходится 1,3 га лесов.-0-

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Теги
акция, благоустройство, Гомельская область, лесное хозяйство
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