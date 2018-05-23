Более 8 тыс. столичных выпускников приглашены на праздник в "Минск-Арене"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 8 тыс. минских выпускников приглашены на республиканский праздник "Последний звонок", который пройдет 30 мая в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те школьники, которые ранее на этот день запланировали выездные экскурсионные мероприятия (их чуть более 2 тыс.), будут отмечать окончание учебного года по своей программе", - отметила Анна Рысевец.

Возле спорткомплекса с 16.30 будут работать тематические площадки, фотозоны, выступят творческие коллективы.

С 10.00 до 11.00 во всех школах пройдут торжественные мероприятия с участием представителей органов законодательной и исполнительной власти, общественных объединений, шефствующих организаций, выдающиеся деятели искусства, культуры и спорта. Будет обеспечена общественная безопасность, скорректированы маршруты и график движения транспорта, ограничена продажа алкогольных напитков.

Выпускные вечера состоятся 9 июня с 21.00 на базе учреждений общего среднего образования, 17 школ проведут мероприятия в иных учреждениях социокультурной сферы. Время окончания мероприятий определяют учебные заведения самостоятельно по согласованию с районными администрациями. Ориентировочно, это 4-6 часов утра.

Последние учебные занятия пройдут 31 мая. Обучение на уровне базовой школы в городе завершают более 15 тыс. учащихся, средней школы - чуть более 10 тыс. детей.

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Ученики 9-х классов сдают три, 11-х (12-х) - четыре экзамена.-0-