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Более чем 40 ветеранам войны в Могилевской области ко Дню Независимости отремонтируют жилье

Регионы 08.05.2018 | 12:12
Фото из архива
Фото из архива
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8 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В январе-апреле во время обследования материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войн, выявлен 41 гражданин, нуждающийся в ремонте квартир. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Вероника Демидова.

"Все указанные граждане местными исполнительными органами власти взяты на контроль, и в ближайшее время, как планируется, ко Дню Независимости, им будет оказана необходимая помощь по ремонту жилья, созданы комфортные и безопасные условия для проживания", - отметила собеседница.

Трем гражданам также отремонтируют печное отопление, 31 - установят или заменят автономные пожарные извещатели (АПИ), элементы питания к ним - на сегодня эта работа уже проделана в домовладениях 23 граждан указанной категории, 5 гражданам установят АПИ с выводом на сигнально-звуковое устройство. Одному ветерану войны уже оказана помощь по ремонту и замене электропроводки.

"Забота о ветеранах войны - это наш священный долг, к этой категории людей самое пристальное внимание. Перед Днем Победы и в сам праздник во всех районах области пройдут торжественные мероприятия, в том числе чествования ветеранов войны, возложение цветов к мемориалам, обелискам и памятникам. Будут организованы Вахты памяти у мест боевой славы. Также пройдут тематические вечера и концерты. Все ветераны войны, а их на сегодняшний день в области проживает 785 человек, получат поздравительные открытки, подарки и сувениры", - сказала Вероника Демидова.

Ветераны войны пользуются различными льготами, им своевременно производится ежегодная выплата материальной помощи на оздоровление. Так, с начала года 494 неработающих гражданина из числа ветеранов, не использовавших право на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление, получили денежную помощь в размере Br230 каждый.

В области нет ветеранов войны, членов семей погибших (умерших), нуждающихся в улучшении жилищных условий, установке телефонов. На бесплатном надомном обслуживании у центров соцобслуживания населения находятся 193 ветерана войны и 298 лиц, пострадавших от последствий войн, услуги сиделки предоставляются бесплатно семи гражданам.

В области также проводится акция "Чистый дом". На 1 мая помощь оказана более чем 330 ветеранам войны и 788 гражданам из числа лиц, пострадавших от последствий войн. "Вопросы принятия действенных мер по решению проблем ветеранов войны и лиц, пострадавших от последствий войн, находятся на постоянном контроле в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома, а все возникающие вопросы мы стараемся решать максимально оперативно", - подчеркнула Вероника Демидова.-0-

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Теги
ветераны, Могилевская область, соцзащита
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