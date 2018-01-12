Более чем на 10% увеличилось трудоустройство безработных в Гомельской области в 2017 году

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области трудоустройство граждан при содействии службы занятости в прошлом году увеличилось более чем на 10% по сравнению с 2016-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Семионов.

В минувшем году при содействии службы занятости в регионе было трудоустроено 30 тыс. 410 человек. В 2016-м обрели рабочее место 27 тыс. 581 человек.

Одной из активных мер при реализации госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы является профессиональное обучение и повышение квалификации безработных. В прошлом году в регионе 2052 человека осваивали востребованные на рынке труда профессии. Это на 6% больше, чем в 2016 году. "Службы занятости работают в тесном сотрудничестве с различными структурами и предприятиями. Наши аналитики изучают ситуацию на рынке труда и востребованность специалистов в отраслях экономики. Затем для подготовки кадров мы формируем группы и организуем обучение совместно с учреждениями образования. Учитываем и заинтересованность людей в приобретении конкретных навыков", - проинформировал зампредседателя комитета. По его словам, в нынешнем году эта практика будет продолжена, а также расширена новыми методами работы.

Одна из новых форм содействия занятости населения, которая внедрена уже в 2018 году, - проведение профориентационных занятий совместно с инспекцией Министерства по налогам и сборам по Гомельской области. "Специалисты инспекции в том числе разъясняют нормы указа №337 "О регулировании деятельности физических лиц", которым расширен перечень видов деятельности, не требующих регистрации в качестве ИП. Кроме того, объясняют алгоритм ведения собственного дела", - пояснил Александр Семионов.

Собеседник подчеркнул, что поддержка деловой инициативы граждан является одним из важных направлений политики в области содействия занятости населения. Так, в 2017 году в регионе субсидии на организацию предпринимательской деятельности были предоставлены 386 безработным. Среди основных видов деятельности, которые организуют безработные, - оказание различных услуг (парикмахерские, строительно-отделочные работы, техобслуживание и ремонт автомобилей), торговая деятельность, ведение фермерского хозяйства, ремесленничество. "Примерно столько же безработных жителей области получат безвозмездную финансовую помощь на открытие своего дела и в 2018 году", - сказал Александр Семионов. Он отметил, что безработным также оказывают консультативную, методическую, правовую помощь.

Кроме того, службы занятости региона в 2017 году оказали содействие в переселении на новое место жительства и работы 22 семьям безработных. Чаще всего переселяются семьи безработных в сельскую местность. Им оказывают денежную поддержку, возмещают расходы на переезд.

Также в минувшем году организовано участие в оплачиваемых общественных работах около 11,5 тыс. человек. Они были заняты в сельском хозяйстве, выполнении строительных работ, озеленении и благоустройстве территорий и т.д.

На условиях временной занятости в Гомельской области в 2017 году смогли поработать почти 5,8 тыс. представителей молодежи вместо запланированных 4 тыс. "Спектр их деятельности довольно широк: благоустройство территорий, изготовление и ремонт мебели, ремонт книг в школьных библиотеках, выращивание сельхозпродукции, цветов и т.д.", - прокомментировал собеседник. Для приобретения профессионального опыта 176 выпускников учебных заведений были трудоустроены на временные рабочие места, созданные нанимателями на договорной основе со службами занятости по программе "Молодежная практика". На трудовую адаптацию в организации и на предприятия региона направлены 60 инвалидов.

По информации собеседника, эти и другие меры содействия занятости населения позволили сохранить наметившиеся положительные тенденции на рынке труда региона. Так, на 1 января 2018 года численность официально зарегистрированных безработных в Гомельской области составила 4 267 человек и снизилась по сравнению с аналогичной датой 2017 на 27%. В банке вакансий заявлено 8 709 предложений работы. Коэффициент напряженности на рынке труда региона - 0,5.

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе - 0,7% к экономически активному населению. В некоторых районах этот показатель ниже, например, в Наровлянском он составляет 0,5%, в Петриковском и Гомельском - 0,6%.-0-