Более тысячи студотрядовцев будут помогать аграриям Минской области

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельскохозяйственных организациях Минской области планируется трудоустроить более тысячи студотрядовцев, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома.

В сельскохозяйственных организациях региона будут трудиться учащиеся центрального региона и студенты из Минска. Их задействуют при работе на мехдворах и зерносушильных комплексах, поучаствуют ребята в сборе урожая плодово-ягодных культур.

Международный отряд работает на базе ОАО "Долгиново" (Вилейский район). В его составе - студенты БГАТУ, а также Нижегородской и Курской сельхозакадемий.

Востребована среди молодежи и работа в сервисных отрядах: торговля, взаимодействие с персоналом, труд на производстве. Участники экологических отрядов благоустраивали территории в Крупках, Жодино, Слуцком, Червенском и Воложинском районах - всего около 150 человек.

Кроме того, молодежь занята на строительстве и реконструкции социально значимых объектов: поликлиник, детских садов и школ в Солигорске, Фаниполе, Марьиной Горке.-0-