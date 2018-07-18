Болгары хотят создать под Брестом питомник для выращивания декоративных растений и роз

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Болгарские предприниматели хотят организовать в Брестском районе питомник для выращивания декоративных растений и роз, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Брестского райисполкома Илья Бандровский.

Делегация из общины Опан Старозагорской области Болгарии прибыла в Брестский район с целью подписания договора о межрегиональном сотрудничестве со Знаменским сельским исполнительным комитетом. Помимо руководства общины в составе делегации трое предпринимателей. "Предварительно они просили о предоставлении земельного участка для создания питомника декоративных растений и производства роз. У них такое производство есть в Болгарии, но в связи с санкциями ЕС нет возможности осуществлять прямые поставки продукции в Россию. Поэтому они хотят создать предприятие здесь, чтобы в последующем реализовывать товар на российском рынке", - пояснил Илья Бандровский.

По его словам, речь идет о земельном участке площадью в 5-10 га. "Не принципиально, где это будет. Если не найдем участка в этом сельском Совете, будем предлагать в другом. Нам любой вариант интересен. Мы всячески привлекаем товаропроизводителей из Евросоюза для создания предприятий на территории республики, в том числе района, с целью производства продукции и развития экспорта. Потому что это инвестиции, рабочие места, налоги в бюджет, валютная выручка в страну", - отметил зампред райисполкома.

Договор о межрегиональном сотрудничестве сегодня подписали председатель Знаменского сельисполкома Сергей Головенко и мэр муниципалитета Генчо Колев. Партнеры договорились содействовать взаимному развитию торговли, создавать благоприятные условия для совместной деятельности предпринимательских структур, обмениваться опытом в вопросах организации местного самоуправления, способствовать установлению и развитию контактов между учреждениями культуры и образования, здравоохранения, сельисполкома и общины. Документ рассчитан на 5 лет, впоследствии его предполагается продлевать.-0-