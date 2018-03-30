"Большая уборка малой родины" станет девизом весеннего месячника в Минске

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды выступил с предложением о проведении месячника под девизом "Большая уборка малой родины". Инициативу озвучил сегодня председатель комитета Сергей Масляк на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Весенний месячник будет включать серию мероприятий и акций по благоустройству, а завершится большой акцией по наведению порядка и озеленению парка камней в Уручье под девизом "Большая уборка малой родины". "Это парк республиканского значения, в котором валуны выложены в форме контура карты Беларуси и выделены регионы, - пояснил Сергей Масляк. - Выходцы из различных областей страны, которые сегодня проживают в Минске, смогут поучаствовать в субботнике на частичке своей малой родины, высадить там деревья. Есть поддержка Минприроды, с которым необходимо будет согласовывать места посадок".

Идея нашла поддержку и у городской мэрии. Заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев отметил, что на субботник можно будет пригласить известных личностей - представителей министерств, творческой интеллигенции, ученых - выходцев из регионов Беларуси.-0-