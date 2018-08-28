Большинство обращений жителей Минской области связано с земельными отношениями - Евсеев

28 августа, Мядель /Корр. БЕЛТА/. Большинство обращений жителей Минской области связано с земельными отношениями. Об этом заявил журналистам помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев сегодня после личного приема граждан в Мяделе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы анализируем обращения граждан, смотрим, заявления какой тематики поступают чаще. На данный момент больше всего обращаются по земельным вопросам, связанным с индивидуальным строительством жилья. Наверное, причина этого в том, что люди стали больше строить, их благосостояние улучшилось", - сказал Игорь Евсеев.

Остаются актуальными для жителей центрального региона вопросы благоустройства дорог, в том числе по состоянию покрытия. Часто жалуются на проблемы с освещением улиц. Если раньше граждане преимущественно подавали письменные заявления, то сегодня выросло число электронных обращений. Это связано с повышением их технического обеспечения и уровня образования.

Помощник Президента - инспектор по Минской области отметил, что заявлений в Миноблисполком стало поступать меньше. В то же время количество обращений в Администрацию Президента уменьшилось только от жителей трех районов области.

К Игорю Евсееву сегодня обратилась жительница курортного поселка Нарочь (Мядельский район). По словам женщины, изначально ей выделили участок в 13,5 сотки, потом сократили до 11,54. Она с таким решением не согласна, хочет вернуть свою землю. Помощник Президента пообещал изучить вопрос с юристами.

Житель Вилейки просил на приеме о содействии в трудоустройстве. Мужчине с высшим экономическим образованием предложили места экономиста, заместителя директора и помощника директора на предприятиях. Однако варианты его не устроили. "Рассмотрим вопрос подробнее и будем предлагать еще варианты", - прокомментировал Игорь Евсеев.

Семейная пара из Гомеля жаловалась на действия директора одного из предприятий Червенского района Минской области, в результате чего мужчина - учредитель организации - лишился большой суммы денег. Игорь Евсеев выслушал их, принял копии документов, обещал разобраться и дать ответ.-0-