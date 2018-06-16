Большой британский фестиваль впервые пройдет в Минске

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый Большой британский фестиваль пройдет сегодня в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА организаторы.

Стартует праздник парадом волынщиков. Музыканты в традиционных юбках-килтах пройдут от британского посольства по ул. Карла Маркса до площади Свободы. В это же время от площадки возле Дворца спорта отправится колонна мини-автомобилей, из окон которых будут приветствовать минчан гости и участники фестиваля.

Откроется мероприятие в 13.00. Перед гостями выступят барабанщики Melodians Steel Orchestra, кавер-бэнд Somethin' Regenerated с хитами The Rolling Stones, The Beatles, Oasis, The Clash и певица Шан Эванс, которая раньше принимала участие в группе Kosheen.

Маленьких посетителей приглашают в детский городок, где кафе и рестораны приготовят блюда по рецептам британской кухни. На Зыбицкой возведут рекордную для Беларуси барную стойку длиной более 60 метров. Импровизированный британский паб на открытом воздухе проработает до поздней ночи, здесь будут подавать шотландский виски, английский джин и коктейли. А на площади Свободы откроют первый в Беларуси британский фудкорт: 17 выездных кафе и ресторанов приготовят традиционные фиш-энд-чипс, мясные пироги, ростбифы, клубнику со сливками и английский чай.

Еще одна фишка фестиваля - теннисный корт в масштабе 1:2 к знаменитому стадиону в Уимблдоне. Здесь гости мероприятия смогут принять участие в бесплатном уроке большого тенниса и сделать памятный снимок с кубком Максима Мирного. Поклонникам игры в гольф предложат почувствовать себя членами закрытого английского клуба во время тренировки. Для фанатов футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" компания Microsoft проведет чемпионат по FIFA на XBox.

Внутренний дворик отеля "Монастырский" станет филиалом британского университета. Здесь можно подтянуть свои знания в английском, попробовать силы в языковом тесте IELTS или проверить уровень орфографии, оценить произношение. Кроме того, будет представлено четыре стенда с классикой для буккроссинга. Произведения британских авторов в оригинале также доступны в большом книжном маркете.

Автолюбителей не оставит равнодушным автосалон, где презентуют новенькие Jaguar, Bentley, Range Rover и Mini. Свои технические достижения покажут компании Perkins Engines и JCB, мировые лидеры по производству машин и оборудования.

На главной сцене пройдет показ мод от Дэвида Лонгшоу, в прошлом дизайнера Alberta Ferretti и модного дома Max Mara. Артисты из Великобритании продекламируют отрывки произведений Шекспира, а интерпретацию пьесы "Двенадцатая ночь" покажет Национальный академический драматический театр им. М.Горького.

Завершится праздник в 23.00 вечеринкой от лондонского клубного бренда Ministry of Sound.

Организатором мероприятия выступает посольство Великобритании при поддержке Мингорисполкома. Ожидается, что праздник посетят не менее 10 тыс. человек.-0-