"Бородатый" конкурс проведут в Вилейке

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Дядя борода-2018" пройдет в Вилейке 14 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Вилейском Дворце культуры.
Мероприятие такого плана в Вилейке проводится впервые. "Сейчас среди парней модно носить бороду, поэтому мы подумали, что конкурс будет интересен и актуален для жителей Вилейского района", - пояснили во Дворце культуры.
К участию приглашают мужчин с бородой старше 18 лет, которые проживают в Вилейском районе. Цель конкурса - поддержать талантливых молодых людей в реализации их творческого потенциала, выявить и стимулировать новые направления современной моды и авангардных творческих направлений.
Программа выступления будет включать представление конкурсанта и творческий номер (танцевальный, вокальный, инструментальный). Участников будут оценивать по критериям оригинальности, зрелищности, артистизма, уровня исполнения, художественно-образного решения сценических костюмов и реквизита.
Жюри определит победителя "Дядя борода-2018" и отметит обладателей ухоженной, самой длинной, естественной, стильной и креативной бороды. В награду они получат специальные дипломы и ценные призы.
Заявки на участие принимаются до 12 июля.
Организатором конкурса выступает Вилейский райисполком.-0-
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