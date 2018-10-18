Ботанический сад на осенних каникулах устроит путешествие в мир сказок

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад в дни осенних каникул с 30 октября по 4 ноября приглашает ребят в волшебный мир сказок народов мира на веселые и познавательные праздники, сообщили БЕЛТА в учреждении.
"Каждый день будет неповторимым, ведь сказки есть во всех странах, у всех народов. Так что детей ждет встреча с целым созвездием ярких персонажей. Точно так же и растения в ботаническом саду собраны со всех уголков планеты, каждое из них представляет удивительный мир природы и обладает необыкновенными свойствами, о которых узнают наши маленькие посетители", - рассказали в ботаническом саду.
Гости Ботанического сада послушают легенды о мифических существах, посетив выставку представителей экзотической фауны со всех континентов "Живые драконы". Здесь они познакомятся с зелеными игуанами и капскими варанами, йеменскими хамелеонами. Посетителей ждут веселые и познавательные программы, анимация, много музыки, театральные спектакли, шоу пузырей, мастер-классы, а завершит каждую сказку дискотека. И ежедневно в программе в 12.30 информативная и увлекательная экскурсия "В мире растений".
Путешествие будет начинаться возле экспозиционной оранжереи тропических растений. 30 октября гости попадут в мир славянских сказок с Машей и Медведем, на следующий день - в атмосферу Востока с Жасмин и Шамаханской Царицей. 1 ноября будет много волшебства, а 2 ноября - морских сказок с пиратами, на 3 ноября планируются северные сказки с королевой Эльзой и Снеговиком Олафом, а завершит каникулярную программу сказка о драконе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4365 BYN
|2.432 BYN
|2.438 BYN
|USD
|2.1066 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.221 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN