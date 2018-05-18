Ботанический сад приглашает 26-27 мая на фестиваль "Сердце из цветов"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси в дни цветения рододендронов приглашает 26-27 мая на фестиваль "Сердце из цветов", сообщили БЕЛТА в учреждении.

С 11.00 до 19.00 пройдут мастер-классы флористов, откроются зоны отдыха, аттракционы для детей. Перед гостями выступят маленькие артисты вокальной студии "Аванти", артисты эстрады, шоу-балеты и танцевальные коллективы, музыканты-инструменталисты. Состоятся модные показы от Национальной школы красоты, шоу мыльных пузырей.

У главного входа развернется ярмарка ремесленников, где будут представлены разнообразные товары ручной работы: броши, серьги, колье, браслеты, игрушки, куклы, мыло, свечи. Фудкорты разместятся возле оранжереи и на озерном комплексе.

В фестивале примут участие дети с ограниченными возможностями. "Цель нашего мероприятия - привлечь внимание к толерантности и помощи людям, которые в этом нуждаются. В течение двух дней все желающие смогут погрузиться в мир музыки, творчества и интересных людей", - отметили организаторы.

Кроме концертно-развлекательной программы, минчане и туристы смогут по достоинству оценить коллекцию рододендронов, которая впечатляет обилием красок, разнообразием сортов и видов. Цветоводы расскажут о местах естественного произрастания этих экзотических растений, секретах выращивания и ухода за цветущими кустарниками. В магазине ботанического сада предлагается большой выбор саженцев.-0-